5 крымских милиционеров предстанут перед судом за наркотоговлю

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению пяти работников милиции в наркоторговле, взяточничестве, незаконных задержаниях, применении насилия и фальсификации материалов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Закончено расследование уголовного дела по обвинению пяти работников милиции в совершении в 2008-2009 годах более двадцати преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - говорится в пресс-релизе.

Перед судом предстанут начальник сектора борьбы с оборотом наркотиков линейного отдела милиции на станции «Симферополь», трое оперуполномоченных отделов на станциях «Симферополь», «Керчь» и «Джанкой», инспектор патрульной службы крымской зоны батальона патрульной службы при линейном управлении милиции.