В России должен быть один регион-коодинатор отношений с Крымом

В России должен быть один регион, координирующий отношения с Крымом, считает посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, сообщила пресс-служба Совета министров автономи.

О необходимости упорядочить межрегиональное сотрудничество автономии с регионами РФ российский дипломат заявил на встрече с крымским премьером Василием ДЖАРТЫ.

«Было бы полезным в ближайшее время проанализировать, как нам лучше организовать эту работу. Такое обилие двухсторонних соглашений - 16 плюс еще четыре - как правило, приводит в дезорганизации. Нередко все заканчивается перепиской, поездками и подписаниями протоколов о взаимных планах. Было бы полезно иметь одного координатора с российской стороны, который будет отвечать за весь комплекс вопросов по взаимодействию с Крымом», - сказал ЗУРАБОВ.

Руководитель Совета министров согласился с предложением посла.

«Соглашения о сотрудничестве, которые были заключены, следует вновь рассмотреть с позиций прагматизма и, так сказать, оконтурить, чтобы перейти от подписания документов к реальным действиям», - заявил ДЖАРТЫ.