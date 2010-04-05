Никитский ботсад зазывает на выставку тюльпанов

Выставка тюльпанов откроется в Никитском ботаническом саду в Большой Ялте в середине апреля, сообщает его официальный сайт.

"Будет представлено более ста пятидесяти сортов отечественной и зарубежной селекции, а также сорта Никитского ботанического сада", - говорится в пресс-релизе.

Увидеть коллекцию тюльпанов можно до середины мая.

Выставка пройдет "на отреставрированном участке" площадью 0,3 гектара. Осенью на этом же месте можно будет полюбоваться хризантемами.

Никитский ботсад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.