Никитский ботсад зазывает на выставку тюльпанов
08:33, 05 апреля 2010Крым
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Покажут более 150 сортов
Выставка тюльпанов откроется в Никитском ботаническом саду в Большой Ялте в середине апреля, сообщает его официальный сайт.
"Будет представлено более ста пятидесяти сортов отечественной и зарубежной селекции, а также сорта Никитского ботанического сада", - говорится в пресс-релизе.
Увидеть коллекцию тюльпанов можно до середины мая.
Выставка пройдет "на отреставрированном участке" площадью 0,3 гектара. Осенью на этом же месте можно будет полюбоваться хризантемами.
Никитский ботсад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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