4 человека погибли из-за обрушения шахты заброшенной воинской части

Четыре жителя Крыма - трое молодых мужчин и девушка - погибли на востоке полуострова в результате обрушения строений расформированной во времена Советского Союза воинской части, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительным данным, во вторник они пошли собирать металлолом. Люди не вернулись домой, но родственники только утром в среду обратились к спасателям.

На территории части обрушилась шахтная конструкция резервуара бывшего склада горюче-смазочных материалов. Произошел обвал грунта. Вес отдельных фрагментов строений составлял от ста килограммов до десяти тонн.

Спасатели подогнали два подъемных крана и спецавтомобиль с манипулятором, чтобы достать людей из-под завалов.

По предварительной информации, молодые мужчины и девушка получили несовместимые с жизнью черепно-мозговые травмы.

Проводится расследование.