Автомобиль бросился под поезд в Севастополе, погиб человек (фото)

16:04, 06 марта 2010
Крым
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Авария на 1,5 часа задержала движение

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС города.

Авария произошла в субботу утром.

"Причина происшествия - нарушение правил проезда железнодорожного переезда", - заявили спасатели.

Пассажиры поезда не пострадали.

Водитель ВАЗа двигался по переезду "на запрещающий сигнал светофора со включенной звуковой сигнализацией", уточняет севастопольская Госавтоинспекция.

Движение транспорта из-за аварии "было остановлено на полтора часа", говорится в пресс-релизе ГАИ.

Фото севастопольского управления ГАИ

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