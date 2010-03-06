Автомобиль бросился под поезд в Севастополе, погиб человек (фото)
16:04, 06 марта 2010Крым
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Авария на 1,5 часа задержала движение
Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС города.
Авария произошла в субботу утром.
"Причина происшествия - нарушение правил проезда железнодорожного переезда", - заявили спасатели.
Пассажиры поезда не пострадали.
Водитель ВАЗа двигался по переезду "на запрещающий сигнал светофора со включенной звуковой сигнализацией", уточняет севастопольская Госавтоинспекция.
Движение транспорта из-за аварии "было остановлено на полтора часа", говорится в пресс-релизе ГАИ.
Фото севастопольского управления ГАИ
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