Автомобиль бросился под поезд в Севастополе, погиб человек (фото)

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Севастополе, сообщила пресс-служба МЧС города.

Авария произошла в субботу утром.

"Причина происшествия - нарушение правил проезда железнодорожного переезда", - заявили спасатели.

Пассажиры поезда не пострадали.

Водитель ВАЗа двигался по переезду "на запрещающий сигнал светофора со включенной звуковой сигнализацией", уточняет севастопольская Госавтоинспекция.

Движение транспорта из-за аварии "было остановлено на полтора часа", говорится в пресс-релизе ГАИ.

Фото севастопольского управления ГАИ