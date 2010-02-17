Бельбек может выйти из берегов

Паводковая ситуация в бассейне реки Бельбек признана критической, в бассейнах рек Чёрная и Кача -стабильной, такие выводы сделала межведомственная комиссия в Севастополе, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Ситуация, которая складывается в бассейне реки Бельбек, может привести к подтоплению населенных пунктов Верхнесадовое, Поворотное, Фруктовое, Любимовка и большей части садов и полей вдоль русла", - говорится в пресс-релизе.

В феврале комиссия проверила готовность объектов и территорий Севастополя реагировать на возможные весенний паводок и подтопление.

Объекты и гидротехнические сооружения "Севгорводоканала" готовы "к пропуску паводковой воды" в административных границах города, отмечают специалисты.

Комиссия поручила управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации и "Севгорводоканалу" организовать и провести "превентивные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками", а в случае их возникновения -"мероприятия по смягчению последствий для населения и объектов хозяйственной деятельности".

Также поручено заключить договоры с объектами санаторно-курортного назначения на случай размещения населения, которое "подпадает под временное отселение из зон возможного подтопления при возникновении ЧС".

Кроме того, необходимо создать запас материально-технических средств для проведения первоочередных работ во время паводка.