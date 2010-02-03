В Крыму взорвалась парикмахерская
15:53, 03 февраля 2010Крым
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Взрыв без горения произошел в парикмахерской на втором этаже двухэтажного здания торгового центра в Евпатории, в результате происшествия люди не пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Сообщение о взрыве поступило к спасателям в ночь на 3 февраля.
Предварительной причиной ЧП бойцы МЧС считают взрыв водяного электрического бойлера.
"В помещении парикмахерской уничтожен санузел, витрина из стеклопакета, перегородка из гипсокартона, повреждено оборудование, а в соседнем павильоне - агентстве недвижимости - офисная мебель", - сказано в сообщении.
Несущие конструкции не повреждены.
Убыток устанавливается.
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