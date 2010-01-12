Расчищена горная трасса в Крыму, на которую упали крупные камни

Проезд на участке дороги в горах на Южном берегу Крыма, где произошел камнепад, восстановлен, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

"Возобновлен проезд на 14 километре автомобильной дороги Гончарное – Ялта после полной ликвидации (последствий) камнепада", – говорится в сообщении.

В понедельние минтранс сообщил, что 10 января на 14 километр дороги упали крупные камни. В тот же день на 26 км трассы из-за выпадения большого количества осадков произошел сдвиг почвы, на проезжей части появились трещины. Проезд был разрешен только легковым автомобилям.