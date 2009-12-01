Контрразведка ЧФ покидает Крым

Контрразведка Черноморского флота прекращает свою деятельность в Крыму, офицеры особого отдела покидают Севастополь, сообщил РИА Новостиво вторник источник в российских силовых структурах.

"Командование особого отдела уже покинуло Севастополь, оперуполномоченные закрывают документацию. Офицеры контрразведки Черноморского флота будут переведены из Севастополя в Новороссийск", - сказал собеседник агентства.

Ранее украинская сторона представила командованию ЧФ список из 19 сотрудников ФСБ РФ, которые должны покинуть Севастополь до 28 декабря. Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что украинские спецслужбы намерены заменить офицеров ФСБ в выполнении их функций.

В то же время командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Клецков заявил, что не допустит украинских контрразведчиков на корабли и в части флота.

Источник напомнил, что российские контрразведчики находились в Крыму легально.

Как заявил собеседник, в последнее время украинские власти развернули широкомасштабную информационную войну против флотских контрразведчиков. "Любой пророссийский митинг, любая пророссийская акция крымчан выставлялась как работа ФСБ, разбитая витрина с украинской символикой подавалась обывателю, как диверсия, подготовленная российскими спецслужбами, находящимися в Севастополе", - сказал источник.

По его словам, во избежание провокаций было принято решение временно перевести особый отдел в Новороссийск по крайней мере до того момента, когдапройдут выборы в Украине в январе 2010 года.