Янукович считает недопустимым повышение цен на газ для населения

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает категорически против повышения цены на газ для населения страны, несмотря на то, что это является одним из условий дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Я такое заявление (о необходимости возвращения к вопросу повышения цены на голубое топливо для украинцев) расцениваю как уничтожение украинского народа», - сказал кандидат в Президенты. «Поднимать цены дальше некуда», - заявил он сегодня журналистам в Евпатории.

ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что прежде чем повышать цену, нужно увеличить заработные платы и пенсии. «Это (повышение) то, что мы предлагали, и то, от чего мы (ПР) не отступим. ТИМОШЕНКО придется выполнить этот закон (об увеличении соцстандартов)», - сказал лидер Партии регионов.