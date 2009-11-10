Крымские охранники природы нарушили права 4,5 тысяч человек
Говорят в надзорном ведомстве
Контролеры из Республиканского комитета по охране окружающей природной среды фактически нарушили права 4,5 тысяч граждан, привлеченных к административной ответственности, утверждает прокуратура Крыма.
"В ходе изучения вынесенных за восемь месяцев постановлений о привлечении к админответственности оказалось, что практически все материалы составлены с ошибками: и сущностными, когда неправильно квалифицируются действия правонарушителей, и формальными, когда неправильно оформляются протоколы, и главное - копии их не вручаются нарушителям", - сказано в пресс-релизе надзорного ведомства.
То есть люди не могут ознакомиться с тем, в чем их обвиняют госинспекторы, и оспорить законность привлечения к ответственности.
"Таким образом, фактически нарушены права 4,5 тысяч граждан, привлеченных к административной ответственности охранниками природы", - отметила прокуратура.
Надзорное ведомство внесло предписание с требованием немедленно исправить недочеты в работе.
Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.