Мужчина погиб под поездом
09:39, 13 октября 2009Крым
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Трагедия в Симферополе
31-летний мужчина, который переходил железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, погиб под колесами грузового поезда в Симферополе.
Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вечером 12 октября на станции «Симферополь».
«От полученных травм мужчина погиб на месте», – сообщили спасатели.
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