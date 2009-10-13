Мужчина погиб под поездом

09:39, 13 октября 2009
Крым
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Трагедия в Симферополе

31-летний мужчина, который переходил железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, погиб под колесами грузового поезда в Симферополе.

Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вечером 12 октября на станции «Симферополь».

«От полученных травм мужчина погиб на месте», – сообщили спасатели. 

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