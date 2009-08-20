В Ялте в 2010 году хотят провести этап чемпионата мира по ралли

Гонки «Ялта-ралли-2009», которые запланированы на 11-13 сентября в Крыму, будут проведены на высоком уровне, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ялты со ссылкой на инициатора проведения ралли Евгения ЧЕРВОНЕНКО.

«Он сообщил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, принято решение провести этап Кубка Европы в Ялте на высоком уровне. Проведение этого этапа открывает прямую дорогу для проведения в следующем году в Ялте этапа Чемпионата мира по ралли. А это, по словам ЧЕРВОНЕНКО, гарантирует приезд в Ялту около 300 тысяч любителей ралли из всех стран мира», - отметили в мэрии.В этом году трасса гонок будет более сложной, чем раньше. Этого требуют международные правила проведения подобных соревнований. «Одним из участков трассы станет сложный спуск с горы Ай-Петри в Ялту, - отметили в пресс-службе мэрии. - Всего планируется 250 скоростных участков общей протяженностью 237 км, а общая протяженность всей трассы ялтинского ралли - 631 км».Организаторы собираються предусмотреть специальные места для зрителей на всех скоростных участках трассы. «О них заранее будет сообщено в СМИ. До этих специально отведенных мест нельзя будет добираться на личных автомобилях, в целях безопасности для самих зрителей и участников ралли желающих увидеть гонки будут подвозить к отведенным для просмотра местам на микроавтобусах», - говорять в пресс-службе.

Помимо гонок, жителей и гостей Ялты ожидают вечерние концерты на набережной. Планируется, что там выступят группы «Океан Эльзы», «Ляпис Трубецкой», певица Наталья МОГИЛЕВСКАЯ и другие.

ЧЕРВОНЕНКО подчеркнул, что на ралли приедут много VIP-гостей и иностранных журналистов. «Мы делаем особый упор на рекламу ялтинского ралли и самой Ялты в западных средствах массовой информации», - отметил он.