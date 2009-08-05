Дельцы год добывали минеральную воду в Крыму под видом технической

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление властью или должностным положением» в отношении предпринимателей, которые около года добывали минеральную воду, платя за нее государству по цене технической – 24 копейки за один кубометр вместо положенных 13 гривен.

«Коммерсанты осуществляли добычу в промышленных масштабах столовой минеральной воды, но вносили плату за пользование недрами как за техническую», – сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Расфасованная по бутылкам минералка продавалась в торговых сетях Крыма.

Нанесенный государству ущерб оценивается в 258 тыс. грн. Следствие по делу продолжается.