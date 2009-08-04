Крымхлеб просят воздержаться от необоснованного повышения цен
17:06, 04 августа 2009Крым
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Сообщение антимонопольщиков
Воздержаться от действий, которые могут привести к необоснованному повышению цен на хлебобулочные изделия, рекомендовало открытому акционерному обществу «Крымхлеб» (Симферополь) крымское отделение Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба АМКУ.
"Отделение обязало предприятие действовать в соответствии с рыночными механизмами ведения хозяйства и действующим законодательством", - сказано в сообщении.
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