Крымхлеб просят воздержаться от необоснованного повышения цен

Воздержаться от действий, которые могут привести к необоснованному повышению цен на хлебобулочные изделия, рекомендовало открытому акционерному обществу «Крымхлеб» (Симферополь) крымское отделение Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба АМКУ.

"Отделение обязало предприятие действовать в соответствии с рыночными механизмами ведения хозяйства и действующим законодательством", - сказано в сообщении.