Крымские татары заявили о разгроме их пикета под окнами Тимошенко

Крымские татары заявляют о ночном нападении на их пикет под зданием Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщил представитель общественной организации «Авдет» Ринат ШАЙМАРДАНОВ.

«Сегодня, в ночь с 29 на 30 июля, на 80-е сутки акции протеста, было совершено разбойничье нападение на пикет крымских татар перед Кабинетом министров Украины. Около 30 молодчиков с армейской стрижкой окружили спящих участников акции, скрутили им руки и устроили погром пикета. Были разломаны плакаты и транспаранты, разбросано и похищено имущество пикетчиков», - сказал ШАЙМАРДАНОВ.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые согласно нормам Конституции Украины, обязаны были обеспечивать охрану пикета, не предприняли попыток остановить бесчинствующих погромщиков.

Общественное объединение «Авдет» начало акцию протеста перед зданием украинского правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

Пикетчики настаивают на 845 га.