Россия жалуется в ОБСЕ на дискриминацию русских в Украине

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК даст объективную оценку «дискриминационным действиям» властей Украины в отношении русского языка и русскоязычного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

В частности, он сообщил, что 6 июля в МИД РФ и Министерстве образования и науки состоялись встречи Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.ВОЛЛЕБЕКА с руководством МИД РФ Минобрнауки РФ.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, основное внимание на встречах было уделено рекомендациям, подготовленным офисом Верховного комиссара по итогам изучения ситуации в сфере образования на украинском языке в РФ и на русском языке в Украине с акцентом на российской части исследования.

«Исследование предусматривает оценку ситуации в том виде, как она сложилась в обеих странах, и не имеет целью делать сравнения»,- отметил А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, говорить об итогах исследования преждевременно, так как документ будет еще дорабатываться с учетом комментариев украинской и российской сторон. 7 июля комиссар отбыл в Киев для проведения соответствующих консультаций с профильными ведомствами Украины, добавил А.НЕСТЕРЕНКО.

«Российская сторона высоко ценит вклад офиса Верховного комиссара в повышение уровней стандартов образования на языках меньшинств и укрепление межэтнического согласия в обществе. Проводимые же на Украине линия на дерусификацию, форсированный перевод образовательного и информационного пространства, судебно-административной сферы страны полностью на украинский язык усиливает размежевание в украинском обществе», - заявил А.НЕСТЕРЕНКО.

«В этой связи, мы рассчитываем на адекватные оценки ситуации со стороны офиса Верховного комиссара. Исходим из того, что благодушие в этих вопросах воспринимается украинскими властями как поощрение своих дискриминационных действий в отношении русского языка и русскоязычного населения этой страны», - добавил он.

А.НЕСТЕРЕНКО утверждает, что многочисленные сообщения, поступающие от россиян из Украины, свидетельствует о наличии системных нарушений в этой сфере.