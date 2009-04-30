Севастополь из-за украинского языка перенёс детский марш-парад

В этом году марш-парад Союза детских организаций пройдет 21-го мая.

Мероприятие перенесли с 19-го мая, поскольку в этот день проводится тестирование по украинскому языку и литературе, сообщил первый заместитель председателя Севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН.

Внешнее независимое оценивание начинается 6 мая: школьники покажут знания по истории Украины. 8 мая пройдет тестирование по биологии, 12 мая – по физике, 15 мая – по географии, 26 мая – по математике, 2 июня – по английскому языку, 3 июня – по иностранным языкам (немецкий, французский, испанский языки), 5 июня – по химии.

На время проведения тестов выпускников "максимально освободят" от общегородских и школьных мероприятий, которые могут отвлекать от подготовки и участия в независимом оценивании, сообщает пресс-служба администрации.