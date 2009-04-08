Яценюк о Фирташе, Тимошенко, сплетнях, грязи и выборах

Лидер инициативы "Фронт перемен", народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует жесткую избирательную кампанию.

"Кампания 2010 или 2009 года будет очень жесткой. На порядок жестче в политтехнологиях и борьбе (по сравнению) с кампанией 2004 года. Просто так власть те, кто ее сегодня держат зубами, руками, ногами, всеми возможными предметами и частями тела, не отдадут. У них это последняя ходка", - сказал А.ЯЦЕНЮК сегодня в Симферополе в ходе презентации Крымской организации своего "фронта".

Как передает корреспондент УНИАН, общаясь с журналистами, политик прокомментировал информацию о том, что "Фронт перемен" финансирует бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ. По словам А.ЯЦЕНЮКА, эти слухи "распространяет Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) на "5 канале". "Я сам слышал", – сказал он.

"Тут же надо не слухами, а надо фактами руководствоваться. Ну как меня может финансировать ФИРТАШ, против которого я боролся с 2006 года! Тогда ещё не было ни ТИМОШЕНКО, никого не было, когда ЯЦЕНЮК как министр экономики отказывался запускать компанию "РосУкрЭнерго" на украинский рынок: не подписывал постановления, выступал в прессе", – добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он заявил, что когда стартует предвыборная кампания, украинцы услышат много "интересных вещей, которые придумают политтехнологи". "Грязи будет литься неимоверное количество. На нее не надо обращать внимания", – сказал лидер "Фронта перемен".

Как сообщалось в СМИ, выступая в эфире "5 канала", премьер Юлия ТИМОШЕНКО заявила: "В кулуарах Верховной Рады все связывают господина ЯЦЕНЮКА с господином ФИРТАШЕМ. Все говорят, что ФИРТАШ финансирует этот новый молодой проект".