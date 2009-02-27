Ялтинский заповедник интересуется, как он будет тушить пожары с таким бюджетом

Киев урезал бюджет Ялтинского горно-лесного заповедника на 70%. Такие данные приводит мэрия Ялты со ссылкой на руководство заповедника.

«Бюджет для Ялтинского заповедника – это катастрофа», – цитирует пресс-служба мэрии Ялты слова и.о. директора заповедника Владимира КАПИТОНОВА.

Так, из 320 тыс. грн. на бензин и содержание транспорта, которые запланировало на 2009 год руководство заповедника, оставлено в бюджете только 8 тыс. грн. «Этого не хватит даже на то, чтобы поставить на учет новый транспорт», – комментирует руководство заповедника. С 1 марта фактически начинается пожароопасный сезон в Ялтинском заповеднике, урезанный бюджет означает то, что выезжать на пожары сотрудники не смогут, говорится в сообщении.

Кроме того, в половину «срезан» общий фонд зарплаты сотрудникам – из необходимых 4,6 млн. грн. обещают выделить только 2,3 млн. грн. «Если в прошлом году средняя зарплата сотрудников заповедника составляла 1132 грн., в январе этого года – 950 грн., то с таким бюджетом она составит всего 430 грн.», – говорится в сообщении.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО просит руководство заповедника срочно составить официальное письмо с анализом бюджета заповедника и грозящих последствий на имя министра экологии Украины и премьер-министра страны.

«С.БРАЙКО выразил готовность помочь руководству Ялтинского заповедника как можно быстрее объяснить на уровне правительства страны, чем может грозить Южному берегу Крыма заниженный бюджет», – отметили в мэрии Ялты.

Справка. Площадь Ялтинского заповедника составляет 14,5 тысяч га.