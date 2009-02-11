ВР предлагают судей и прокуроров за взятки сажать пожизненно

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО, которым устанавливается более жесткая ответственность за взяточничество в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

В проекте закона, в частности, для представителей власти, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, за получение взятки в размере 10 тыс. долларов и больше предлагается лишение свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.

Для судей, прокуроров и следователей за такое преступление – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Кроме того, для этой категории взяточников во власти запрещается амнистия, и для этого предлагаются изменения в Закон Украины “О применении амнистии в Украине”.

За этот законопроект на заседании профильного Комитета проголосовало 9 народных депутатов и только один воздержался.