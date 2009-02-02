Курс гривни может пробить уровень 10 грн./долл. - эксперт

Курс гривни может пробить уровень 10 грн./долл., такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

"Очевидно, мы и в дальнейшем будем наблюдать девальвацию украинской гривни. Тяжело сейчас сказать, будет ли это плавная девальвация. Не исключаю, что украинская гривня имеет потенциал для того, чтобы пробить психологический потолок 10 грн./долл.", – сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

По его словам, по итогам 2009 года ориентиром среднегодового курса может быть уровень 9,5-10 грн./долл.

Свою позицию эксперт объяснил тем, что "слабая экономика не может иметь сильной валюты".

И.БУРАКОВСКИЙ считает, что девальвация гривни в конце 2008 года на 65-70% имела экономические причины, а 30-35% составил спекулятивный фактор.