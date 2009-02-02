Ялта освобождается от рекламной «плесени»

Депутаты Ялтинского городского совета решили освободить от рекламных «растяжек» пространство над троллейбусной линией.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ялты, на сессии горсовета принято решение «О запрете размещения и демонтаже внешней рекламы установленной контактной сети КРПП «Крымтроллейбус» на территории Ялтинского горсовета».

Депутат Виктор ЯМНИКОВ эмоционально назвал это решение «освобождением города от «плесени». На что мэр Сергей БРАЙКО предложил освободить Ялту от рекламы, имея в виду заполонившие центральные улицы бил-борды и ситилайты.

«Такое решение тоже разрабатывается. Вот только примут ли его депутаты с таким же единодушием, как приняли решение по «растяжкам»? Ведь по крайней мере двое из нынешнего состава горсовета занимаются рекламным бизнесом в Ялте», - отметили в мэрии.