Черномырдин о выводе ЧФ из Крыма: обстановка может поменяться

Вывод Черноморского флота России из Украины не стоит в повестке дня, - об этом заявил посол России на Украине Виктор Черномырдин.

Он напомнил, что по соглашению о базировании Черноморского флота, срок ухода Флота датирован 2017 годом. "Некоторые силы на Украине пытаются активизировать эту тему", - сказал Черномырдин. "Они интересуются у нас, как мы готовимся к этому. Ничего мы сейчас докладывать не собираемся. Там видно будет, и обстановка может поменяться", - сказал Черномырдин.

Эхо Москвы