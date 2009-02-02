Мэр Симферополя не хочет, чтобы пролилась кровь

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО выступает категорически против «кровопролитного» освобождения участка земли на улице Балаклавской, самовольно занятого участниками так называемых «полян протеста» из числа крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.БАБЕНКО сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

По словам Г.БАБЕНКО, земельные захваты – «страшное дело», проблему решать необходимо, но нужно это делать «миролюбиво». «Может быть, будут найден какой-то другой выход, всё должно быть, на мой взгляд, миролюбиво», – сказал городской председатель.

Он напомнил, что на захваченном земучастке уже построена мечеть, которую в случае сноса наверняка будут защищать крымские мусульмане. «Там стоит мечеть, а теперь представьте, человек, который пришёл в мечеть, помолился, он будет защищать мечеть? Будет. Он будет защищать до последнего. Значит, кровь прольется? Прольется. И прольется кровь и крымских татар, и правоохранителей. Кто будет виноват? Мэр города, потому что допустил. А я этого как раз и не хочу», – подчеркнул Г.БАБЕНКО.

«Я буду проводить всё, чтобы в нашем городе кровь не пролилась», – добавил мэр.

По его мнению, к разговору о сносе строений на ул. Балаклавской нужно возвращаться тогда, когда «на самом высшем уровне» будут приняты какие-то решения по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, конфликт возник вокруг 8 га земли. Земля раньше принадлежала Министерству обороны Украины, которое планировало передать ее Симферополю. На этой территории несколько коммерческих фирм планировали построить многоэтажки, однако землю в 2006 году захватили участники «полян протеста». 80 семей крымских татар сейчас обустраиваются на участке – строят жилье и возвели мечеть, все это они назвали поселком «Новый Крым». Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар. Милиция Крыма уверяет, что о спецоперации речь не идет, а предполагается снос самостроев по решениям суда, которые нужно выполнять. Министерство юстиции Украины подчеркнуло, что по закону в случае невыполнения решений судов в добровольном порядке они подлежат принудительному выполнению. Этим занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Минюста. Госисполнители при необходимости привлекают работников органов внутренних дел в установленном законодательством порядке. Меджлис пригласил представителей ПАСЕ в Крым для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Справка. В январе и ноябре 2007 года на улице Балаклавской произошли столкновения из-за земли между участниками «полян протеста» и представителями фирмы-застройщика.

По официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.

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