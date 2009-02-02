Ющенко и Тимошенко общаются только через телевизор

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО между собой не общаются

Об этом он сказал в интервью телеканалу ТВІ в воскресенье вечером.

Он отметил, что “никакого контакта нет. Обмен происходит через телеэкраны”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что не находят поддержки “все мои попытки свести Президента и премьер-министра, все мои диалоги с Президентом и премьер-министром, чтобы мы прекратили эту ссору, как плохие соседи, чтобы мы выработали подходы к решению проблем”.

Спикер отметил, что в такой ситуации “Верховная Рада должна стать центром” и обеспечить разработку комплекса безотлагательных действий и контроля над их воплощением.