Ющенко и Тимошенко общаются только через телевизор
09:15, 02 февраля 2009Крым
0
Информация Владимира Литвина
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО между собой не общаются
Об этом он сказал в интервью телеканалу ТВІ в воскресенье вечером.
Он отметил, что “никакого контакта нет. Обмен происходит через телеэкраны”.
В.ЛИТВИН подчеркнул, что не находят поддержки “все мои попытки свести Президента и премьер-министра, все мои диалоги с Президентом и премьер-министром, чтобы мы прекратили эту ссору, как плохие соседи, чтобы мы выработали подходы к решению проблем”.
Спикер отметил, что в такой ситуации “Верховная Рада должна стать центром” и обеспечить разработку комплекса безотлагательных действий и контроля над их воплощением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter