Нацсовет призывает ТВ отказаться от развлекухи 26 декабря

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с трагедией в Евпатории и объявлением в связи с этим дня траура 26 декабря предлагает телерадиокомпаниям в этот день внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограммы и передачи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, при планировании программ и передач на этот день рекомендуется руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными Национальным советом 11 июня 2008 г. решением № 1101.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года сооружения) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов извлекли тела 17 погибших. Спасен 21 человек.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1202/2008 в связи с трагедией в Евпатории, которая привела к человеческим жертвам, объявил 26 декабря 2008 года днем траура в Украине.