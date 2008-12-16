Программу Blackseafor на 2009-2010 годы обсуждают в Севастополе

Представители причерноморских государств рассматривают в Севастополе программу деятельности группы военно-морского сотрудничества Blackseafor на следующие два года.

Как сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны, в заседании принимают участие представители Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины.

Во время встречи стороны планируют подвести итоги августовской активации черноморской группы военно-морского сотрудничества и проработать оперативный план проведения апрельской активации.

Также будет обсуждаться программа участия черноморских государств на 2009-2010 годы в последующих активациях соединения Blackseafor.

Заседание продлится до 19 декабря.

Справка. Основными заданиями Blackseafor является проведение противоминных, антитеррористических, гуманитарных операций, операций по защите окружающей среды и т.д.

Командующий Blackseafor назначается на год. Должность переходит по принципам ротации от одной страны к другой в алфавитном порядке. В следующем году командование соединением перейдет от украинской стороны к болгарской.