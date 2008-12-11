Россиянина сняли со скалы в Крыму

09:37, 11 декабря 2008
Крым
0 0

Неудачная прогулка на Ай-Петри

Горноспасатели оказали помощь туристу из Московской области России, который заблудился в горах в ялтинском регионе Крыма.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, житель города Железнодорожный решил в одиночку совершить прогулку в районе горы Ай-Петри, сбился с тропы, вышел на крутые скалы и не смог самостоятельно спуститься.

Сотрудники горно-поискового спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения нашли туриста и сопроводили его к дороге.

В медицинской помощи россиянин не нуждается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter