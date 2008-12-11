Россиянина сняли со скалы в Крыму
09:37, 11 декабря 2008Крым
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Неудачная прогулка на Ай-Петри
Горноспасатели оказали помощь туристу из Московской области России, который заблудился в горах в ялтинском регионе Крыма.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, житель города Железнодорожный решил в одиночку совершить прогулку в районе горы Ай-Петри, сбился с тропы, вышел на крутые скалы и не смог самостоятельно спуститься.
Сотрудники горно-поискового спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения нашли туриста и сопроводили его к дороге.
В медицинской помощи россиянин не нуждается.
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