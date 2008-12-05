На разминирование штолен Инкермана нужны деньги и несколько лет

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА считает, что при надлежащем финансировании разминирование Инкерманских штолен можно завершить за несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня после завершения учений сотрудников МЧС, которые проходили вблизи Гурзуфа (Крым).

По его словам, в этом году впервые, начиная с 2000 года, когда была определена государственная программа разминирования Инкерманских штолен, работы по изьятию взрывоопасных предметов профинансированы полностью.

«Только в этом году там изъято более 36 тыс. единиц взрывоопасных предметов. Если будет в будущем году финансирование этой программы, я думаю, что за несколько лет можно эту проблему решить, хотя боеприпасов очень много, работа чрезвычайно опасна», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе на Инкерманских штольнях продолжается реализация мероприятий государственной программы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые остались со времен Великой Отечественной войны.