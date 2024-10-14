В понедельник, 14 октября, в 19:00 на телеканале УНИАН ТВ состоится премьера телесериала "Исчезнувшие" (Letzte Spur Berlin).

Немецкий телесериал "Исчезнувшие" - это детективный сериал о работе берлинского подразделения, которое расследует дела пропавших без вести. Возглавляет отдел главный комиссар Оливер Радек. Вместе со своими коллегами он пытается отыскать ответы на вопросы, что случилось с людьми, которые пропали бесследно. Для того, чтобы раскрыть эти загадки, команда детально исследует жизнь каждой жертвы, пытаясь найти связь между разрозненными фактами, противоречиями и мелкими деталями, что в конечном итоге приводит к разгадке.

"Мы рады представить украинским зрителям сериал, который захватывает своей интригой и непредсказуемыми сюжетными линиями. Каждый эпизод "Исчезнувших" - это не просто расследование, а настоящий поиск истины, где каждая деталь важна. Надеемся, что этот сериал найдет отклик в сердцах зрителей и станет частью их вечеров", - отмечает генеральный продюсер телеканала УНИАН ТВ Иванна Найда.

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"Исчезнувшие" - это сериал, который захватывает своей интригой и дает возможность зрителям окунуться в мир сложных расследований, где каждая деталь имеет значение.

Не пропустите телевизионную премьеру телесериала "Исчезнувшие" на телеканале УНИАН ТВ - с понедельника, 14 октября, по будням в 19:00, а для удобства просмотра используйте платформу Киевстар ТВ.

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