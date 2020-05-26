Митинг инвесторов банка "Аркада" за возобновление строительства жилых комплексов

13000 украинцев, вложивших деньги в квартиры от банка "Аркада" вынуждены в очередной раз выйти на улицу с целью привлечения внимания чиновников и Президента Украины к действиям застройщика, который взял заложниками тысячи семей в конфликте с КГГА за большой участок на Осокорках и компенсации за инфраструктурные объекты (справка на нашем сайте - http://investors.in.ua/information-reference/ ). Основой бессрочной акции является массовый митинг 29.05 и два палаточных городка, установленные под банком Аркада и под КГГА, которые будут там находиться, до полного возобновления строительства.

Кто мы: Доверители банка "Аркада", инвесторы трех жилых комплексов - ЖК "Эврика" (Голосеевский район), ЖК "Патриотика" и ЖК "патриотика на озерах" (Дарницкий район). Многодетные семьи с маленькими детьми, участники АТО, медики, лица с инвалидностью, старики, переселенцы из временно оккупированных территорий много лет ждут свои квартиры, за которые уже заплатили 100% стоимости. Строительство проинвестированных домов постепенно остановили в 2018-2019 годах.

Несмотря на неоднократные обращения и петиции к Президенту Украины, органов власти, которые по закону должны контролировать застройщика, люди не получили ничего, кроме формальных отписок.

Инвесторы требуют, чтобы банк "Аркада" возобновил строительство, а местные власти не мешали, и ускорили введение в эксплуатацию уже построенных домов.

Мероприятия: Мирная акция протеста с целью привлечения внимания чиновников и Президента Украины к действиям застройщика, который не выполняет свои обязательства.

Митинг 29.05 будет громким, ярким, насыщенным и многолюдным, с театральным действом "Дом, которого нет!", с флэшмобом, флагами, баннерами, автомитингом и энергичными инвесторами.

Митинг начинается в 9:00 у Банка Аркада. С 11:00 - бессрочная акция протеста на ул.Крещатик возле КГГА (установка палаточного городка). В 10:00 - Офис Президента.

Детали о митинге: https://investors.in.ua/m2905/

Документация: https://investors.in.ua/docs/

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