10 июня на большие экраны выйдет шедевр Милоша Формана, один из наиболее знаковых американских фильмов 70-х. Лента занимает 18-ю строчку в рейтинге "250 лучших фильмов на IMDB". Также она присутствует в рейтингах "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" по версии The Guardian и "500 лучших фильмов" по версии журнала Empire.

"Пролетая над гнездом кукушки" – экранизация бестселлера выдающегося американского писателя Кена Кизи. Автор написал свой роман, вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общения с пациентами, а также употребления психотропных веществ. Изданная в 1962 году книга быстро завоевала популярность читателей и стала одним из главных произведений эпохи битников и хиппи.

По сюжету фильма, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Так он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт.

Роль МакМерфи – одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый "Оскар".

"Пролетая над гнездом кукушки" снимали в настоящей психиатрической больнице, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Для того, чтобы вжиться в роли, актеры репетировали в больнице, общались и проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемок они почти поселились в отделении. Игра была настолько убедительной, что продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.

Картина вышла в 1975 году, быстро заняв свое место среди шедевров мировой киноклассики. Этот фильм – один из трех в истории премии "Оскар", которые получили "Большую пятерку" основных наград: за лучшие ленту, режиссера, актера, актрису и сценарий.

"Пролетая над гнездом кукушки" выходит в украинский кинопрокат 10 июня 2021 года.

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Автор: Иван Бойко