Антон Яценко и Анатолий Бондаренко - за майбутнє!

В понедельник, 24 августа, состоится пресс-конференция народного депутата Украины Антона Яценко и городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко. На мероприятии нардеп и мэр расскажут о сотрудничестве, совместных проектах и объединении под флагами партии «За майбутнє».

Пресс-конференции состоится в 11:00 в сквере им. Б. Хмельницкого в городе Черкассы.

Также, организаторы планируют представить членов своей команды и познакомить прессу с кандидатами на руководящие должности в Черкасской области.

«За майбутнє» - всеукраинская политическая партия, которая образовалась по инициативе самостоятельных представителей местных общин. Партия объединяет единомышленников, которые имеют успешный опыт управления.

Идеология «За майбутнє» - строить страну от общин к центру, а не наоборот. Именно поэтому, среди приоритетных задач новой политической силы - продолжение реформы децентрализации с расширением полномочий местной власти.

Дополнительная информация по тел.: (050) 880 11 28 Татьяна Шелест

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Автор: УНИАН