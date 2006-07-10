Путинскую Россию уличили во лжи

В российских СМИ только и слышим (читаем, смотрим), что Россия, дескать, 15 лет обеспечивала Украину дешевым газом, дотируя нашу экономику. И настолько истощилась, что теперь решила срочно перескочить на европейские цены.

Но лживость этого утверждения настолько очевидна, что Украина, к сожалению, даже не пыталась ее опровергать.

Однако, оказывается, подобной ложью Кремль пытается решать не только внутренние проблемы РФ. Сейчас, накануне саммита G8, всяческое поливание грязью своего соседа приобрело международную окраску. Понятно, что оно глупо выглядит в глазах мирового сообщества, никто серьезно не относится к заявлениям о «воровстве газа» или благотворительности России по отношению к Украине. Тем не менее, российские «эксперты» продолжают лгать.

И вот, наконец, голос подала Украина. В «Зеркале недели» бывший первый заместитель министр иностранных дел Украины Александр Чалый пишет: «Для специалистов и экспертов не является тайной, что на протяжении семи-восьми лет (примерно до 2000-го) Украина покупала у «Газпрома» газ по 80 долл. за 1000 кубометров, в то время как цены по европейским контрактам «Газпрома» были ниже. Поэтому лукавят эксперты В.Путина, утверждая что РФ дотировала украинскую экономику Украины все 15 лет независимости Украины».

Чалый не указал, что цена для Европы в то время составляла 65–70 долларов за 1000 кубометров.

Понятно, что в Европе цену российским заявлениям хорошо знают. Но Украина должна реагировать на подобные выпады хотя бы для внутреннего пользования – для того, чтобы сами украинцы знали, что Украина дотировала Россию 8 лет, переплачивая за газ.

Оксана Охримчук, г. Киев