18.10 в Киев с рабочим визитом прибывает Губернатор штата Техас - Рик Перри.

В Украине Губернатор Перри будет налаживать сотрудничество в гуманитарной и технической сферах, развитие бизнеса с Украиной - непосредственно от штата Техас. В Киеве запланированы встречи господина Перри с президентом и премьер-министром нашего государства, главами областей и представителями бизнеса.

Краткие биографические и профессиональные сведения : Джеймс Ричард "Рик" Перри родился 4 марта 1950 года в небольшом поселке Пейнт-Крик, близ Хаскелл в штате Техас. Его родителями были фермеры. Перри закончил Техасский сельскохозяйственно-машиностроительный университет (Texas A & M University). Перри дольше всех в истории штата занимал пост губернатора Техаса.

Техас-второй по численности населения и второй по величине штат в США и крупнейший в континентальных штатах. Экономика Техаса является одной из крупнейших и наиболее быстро растущих экономик штатов США. По состоянию на 2013 год, в Техасе находятся главные офисы из 50 крупнейших компаний из списка Fortune 500. Всего в списке представлено 50 компаний из Техаса (третий показатель после Нью-Йорка и Калифорнии).Техас является крупнейшим экспортером товаров в США , оборот торговли штата с другими странами составляет более $ 100 млрд в год. Если бы Техас был суверенной страной, он имел бы (по состоянию на 2012 год) 14-ю по величине экономику в мире по ВВП.

В 2011 году ВВП Техаса составил $ 1332 млрд.

Пресс-конференция с господином Риком Перри

состоится18 октября 2014 года в 14.30-15.30

по адресу: ул. Бассейная 4-А

Организатор: Марина Продан

Е-М: mprodan@agrogeneration.com

Просьба получать аккредитацию до 18 часов, 17 октября.