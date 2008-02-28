Тимошенко выполняет обещание: система чешет в затылке

Типичная сессия городского Совета – в одном из пристоличных городов области. Депутатская общественность, в том числе и самая многочисленная фракция, клюет носом при рассмотрении вопроса об утверждении устава дошкольного учебного заведения «Гармония», заметно оживляется при создании коммунального БТИ и входит в азарт, когда очередь доходит до земельных вопросов.

Вопросы эти у всех на руках, и настоящий документ достоин того, чтоб с ним ознакомиться. Напротив всех претендентов на земельные участки - предварительно проставленные плюсы или минусы. Сразу оговорюсь – участки под ведение предпринимательской деятельности и земля в этом городе стоит от 15 тысяч у.е. за сотку.

Голосование за 40-50 земельных вопросов (помесячная среднестатистическая пропускная способность сессии) идет в автоматическом режиме. Фракции, независимо от цвета, работают согласованно и по большей части придерживаются договоренностей. Напротив предприятия N, которое хочет выкупить полгектара на территории бывшей базы реммеханики, стоит жирнющий плюс, поскольку, кроме перечисления пары миллионов в бюджет развития, оно, по официальной версии, помогло перевести два километра труб местному теплоенэрго и установило новые стиральные машины в детсаде главы комиссии по вопросам регламента. Напротив предпринимателя S стоит однозначный минус – уже два года он выкупает землю под своей кофейней и отказывается платить за нее цену, которую выставила бюджетная комиссия – вчетверо выше экспертной оценки. На другие предложения – на грани приличия и уголовного кодекса – он не реагирует. Чудак. Так в нашем городе бизнес не делают.

По официальной версии свободной земли в городе – нет. Ни кусочка. Если какой-то сумасброд подойдет к землеустроителю или даже к председателю, ему могут покрутить пальцем у виска. И тем не менее на каждой сессии по тем 40-50 земельным вопросам – с десяток предварительных согласований. Разбирающиеся в вопросе знают, что означает это сладкое слово – начало оформления права на пользование, а в дальнейшем и оформление права собственности на землю. То есть, в условиях отсутствия запаса свободных земель на каждой сессии из вакуума появляется с десяток нетронутых участков. И голосуются, если только одна из фракций не воспользуется правом вето. Есть такое проявление депутатской корпоративной солидарности.

Откуда эти участки, как и где о них узнать, а главное, как добиться, чтоб напротив твоей фамилии или названия твоего ООО выкристаллизовался желанный плюс? Это - тайна за семью печатями, в которую посвящены от силы трое-четверо должностных лиц. По городу и депутатскому корпусу ходят и набирают силу слухи, что эти знания и сопровождение щедро вознаграждается, однако стоит ли им верить им веры? Перепадает ли что-то с того депутатам? Вот учительница-депутат и ее фракция голосует за отведение нескольких гектаров под торгово-развлекательный центр. Пойди узнай, делают ли они это (а) по велению души, (б) по указанию главы фракции или (в) руководствуясь иными стимулами.

Где правоохранительные органы, спросите вы? Один из органов, что стоит на стороже закона, стахановскими темпами, за три сессии и три месяца, получил через сессию все три согласования на отведение земельного участка в центре города под свое административное здание. Эту процедуру в стиле «блиц-криг» нужно показать экспертам Мирового Банка, чтоб они переместили Украину из второй сотни в списке Doing Business-2008 на место, достойное скандинавов. После такого проявления внимания со стороны городской власти стражам порядка, согласитесь, было бы невежливо реагировать на сигналы всяческих искателей правды.

И вот публикация Закона Украины о государственном бюджете на 2008 год стала в коридорах местной власти настоящим взрывом. Внесенные изменения в Земельный кодекс предусматривают приобретение права аренды земельных участков и их продажи исключительно на аукционах. Юлия Владимировна реализовала свое предвыборное обещание.

Отлаженная годами система замерла. Подходит к концу февраль, а на сессиях многих местных советов не решен ни один земельный вопрос. Есть, правда, и такие, которым закон – не указ. Работают, как привыкли: дальше, мол, посмотрим.

Действительно, появляется множество вопросов. Кабмин обещал их прояснить своим постановлением, однако оно еще согласовывается министерствами и ведомствами. Если с предоставлением предварительного согласия на сбор материалов более-менее понятно – на аукцион, то как быть с теми решениями, что были проголосованы раньше? Если разрешение на предварительное согласование уже предоставлено, скажем, в 2007 году, то как тогда – разворачивать все назад и объявлять аукцион? Правовой вакуум очевиден, и его не заполнить одним лишь постановлением Кабмина.

Среди прочих, его заполнят фирмочки, которые будут специализироваться на фиктивном участии в аукционах, ясное дело, за вознаграждение. Натренировались вволю на процедурах государственных закупок…

В самом законе тоже есть зацепка – исключение делается для тех земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и физических лиц. На лакомых кусках земли появились или вот-вот появятся запущенные «лачуги дяди Тома», покупка которых нотариально удостоверена и зарегистрирована в БТИ. Помните чешский самолетик, который потерпел аварию под Жулянами? Так вот, зацепился он при падении именно за такой, с позволения сказать, объект, который колом торчал посреди поля стоимостью в сотни миллионов гривен, символизируя право собственности на него фирмы, активы которой ограничиваются столом и двумя стульями.

Выход подсказывает и Президент в своих требованиях к изменениям к закону о бюджете на 2008 год. Он настаивает на необходимости сделать исключение в этих конкурсных процедурах для объектов, скажем, социального и доступного жилья. Была бы щель – и депутаты втиснут в нее и слона, объявив новый микрорайон кварталом доступного жилья на том основании, что десять квартир отдадут ЖЭКу. Что сов сем не означает – дворникам.

Система задумалась и чешет в затылке. Ее ответ, не сомневаемся, будет адекватным. Она знает цену «плюсам».

Станислав Голубенко, депутат местного совета