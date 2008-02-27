Житомирская милиция надела намордник на Аполлона

В Житомире милиция задержала работника цирка, который гулял по городу с 9-месячным тигренком.

Как сообщила корреспонденту УНИАН работник Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, вечером 26 февраля в дежурную часть Богунского райотдела милиции Житомира поступило сообщение о том, что по одной из центральных улиц города человек гуляет с тигром.

По словам О.НОМЕРЧУК, на место происшествия выехал наряд милиции, который задержал возле центрального универмага мужчину с тигренком и для выяснения всех обстоятельств доставил их в райотдел МВД.

Оказалось, что хозяин животного работает дрессировщиком в цирке "Шапито", который сейчас гастролирует в Житомире. Возле центрального универмага города он проводил рекламную акцию с участием 9-месячного тигра Аполлон, все документы на которого были должным образом оформлены. Хозяин также объяснил, что Аполлон – еще тигренок, потому и содержится без намордника.

Как сообщила О.НОМЕРЧУК, поскольку никакие нарушения не были выявлены, дрессировщик и тигренок вернулись в цирк. Правоохранители все же обязали хозяина в дальнейшем держать Аполлона в наморднике, особенно в общественных местах.