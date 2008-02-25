Черновецкий прикупит автобусов и троллейбусов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил коммунальному предприятию «Киевпасстранс» увеличить количество единиц автобусов, троллейбусов и трамваев на проблемных маршрутах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на каждый конкретный маршрут отдельно будут закуплены и поставлены дополнительные единицы подвижного транспорта. Так, например, на маршруте № 90 количество автобусов увеличится на 4 единицы, на 21-м маршруте - на 5 единиц, для маршрутов № 38, 56, 42 и 101 приобретут дополнительно по 3 автобуса и т.д. Специалисты запустят еще по 2 трамвая на 22-м и 33-м маршрутах. По 4 троллейбуса будет приобретено для 18-го и 11-го маршрутов и по 2 единицы еще для семи троллейбусных маршрутов: 42, 43, 7, 27, 30, 31, 37.

Кроме того, КП «Киевпасстранс» совместно с Коммунальной службой перевозок поставят дополнительные муниципальные маршрутные такси для перевозок пассажиров на маршрутах № 534, 480, 492, 315, 470, 570, 547, 504, 505 и 233.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил предприятию «Киевпасстранс» подготовить списки водителей, которые нарушали правила перевозок пассажиров и на работу которых были получены жалобы, и предоставить информацию о мерах, принятых к ним.

Кроме того, на улицах, где введено одностороннее движение транспорта и эти улицы перегружены припаркованными автомобилями, столичный мэр поручил установить знаки запрещающие парковку, а в случае соответствующих нарушений – применять эвакуаторы. Это позволит свободно передвигаться пассажирскому транспорту и улучшит пользование им жителями города, отметили в КГГА.