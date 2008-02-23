Карьеру бывшего топ-менеджера Volkswagen сгубили проститутки

Бывшего главу производственного совета Volkswagen Клауса Фолькерта (Klaus Volkert) - одного из участников коррупционнго скандала 2005 года, в котором были замешаны "женщины легкого поведения", приговорили к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения, сообщает AFP. Официально его признали виновным в подстрекательстве к совершению мошенничества.

Этот судебный процесс уже третий по счету в громком деле о расходовании денежных средств компании высокопоставленными сотрудниками Volkswagen на оплату секс-туров по Европе и Латинской Америке, содержание любовниц из числа зарубежных звезд шоу-бизнеса и аренду квартир в Вольфсбурге для "отдыха" с местными проститутками.

В декабре бывший глава отдела кадров Питер Хартц (Peter Hartz) был приговорен к двум годам лишения свободы условно и оштрафован на 2,6 миллиона евро. Ему удалось избежать тюрьмы только благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами и полному признанию своей вины.

Кроме того, в 2005 году также были предъявлены обвинения начальнику отдела кадров подконтрольной Volkswagen компании Skoda Гельмуту Шустеру (Helmuth Schuster) и сотруднику отдела кадров Клаусу-Йоахиму Гебауэру (Klaus-Joachim Gebauer) в получении взяток от поставщиков и заключении контрактов через подставные фирмы.

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