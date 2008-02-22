В Краматорске маршрутка столкнулась с легковушкой: пострадали 18 человек
09:31, 22 февраля 2008Разное
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Правоохранители ведут расследование
В г. Краматорске Донецкой области, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Маяковского произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом "Газель", в котором находились 25 пассажиров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия за первичной медицинской помощью обратились 18 человек, из них 5 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
Событие находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.
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