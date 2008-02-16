Спасатели обнаружили тело горняка, погибшего в завале 15 февраля

В Макеевке Донецкой области на шахте "Чайкино" (ГП "Макеевуголь") горноспасатели обнаружили тело горняка, погибшего в результате обрушения 15 февраля.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, тело проходчика было обнаружено сегодня под завалом во 2-м западном вентиляционном штреке пласта М3 в 10.55.

Тело погибшего поднято на поверхность и передано в бюро судебно-медицинской экспертизы г. Макеевки. По трагическому стечению обстоятельств сегодня погибшему исполнилось бы 42 года.

Как сообщал УНИАН, в 5.00 15 февраля на шахте "Чайкино" в Макеевке на одном из участков произошло обрушение пород кровли. Под обрушение попали четверо проходчиков. В результате действий горноспасателей через три часа двое горняков были извлечены из-под обрушения живыми и госпитализированы. Еще один горняк от полученных травм скончался уже на поверхности. Судьба четвертого шахтера оставалась неизвестной.