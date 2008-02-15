Второй маскарадный бал «Карнавалия» и показ коллекций дизайнеров

16 февраля в 19.00 - состоится Второй маскарадный бал «Карнавалия», проходящий при поддержке МБФ «Художня скарбниця» в партнерстве с ООО «Дипломат Сервис».

Во время карнавала состоится показ карнавальной коллекции от дизайнеров: Дианы Дорожкиной, Лилии Пустовит, Вероники Жанви, Елены Бугайченко, Эдиты Руденко, Светланы Сорокиной, Юлии Клименко, Леры Лещовой и Юлии Левченко.

Мероприятие проходит при содействии творческого объединения СМИ Украины «Славута» (Колонный зал Киевской мэрии, ул. Крещатик, 36).

Билеты на бал можно заказать по телефонам: 8050-948-98-98, 8044-362-43-43, 8050-374-05-74.