Ford официально представил новую Fiesta (фото)

Компания Ford распространила первые официальные фотографии и информацию о серийной версии нового поколения трехдверного хэтчбека Fiesta. Концептуальная версия этого автомобиля была впервые представлена в прошлом году во Франкфурте, а товарную машину покажут на предстоящем моторшоу в Женеве, открывающемся в начале марта, отмечает АвтоЛента.ру.

Новинка построена на платформе компактного автомобиля Mazda2. Гамма двигателей будет включать в себя три бензиновых двигателя: объемом 1,25 литра, который станет предлагаться в двух вариантах мощности – 60 и 80 лошадиных сил, а также 1,4- и 1,6-литровые моторы мощностью 91 и 115 лошадиных сил соответственно. Также новый Ford Fiesta получит и 68- и 90-сильные турбодизели объемом 1,4 и 1,6 литра соответственно. Все моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а четырехскоростной "автомат" будет агрегатироваться только с 1,4-литровым бензиновым двигателем.

Новая Fiesta также получит электроусилитель рулевого управления, ранее не предлагавший для этой модели, светодиодные задние фонари и аудиосистему с голосовым управлением, MP3-проигрывателем и интерфейсом Bluetooth.

В Европе продажи нового поколения трехдверной Ford Fiesta начнутся весной текущего года. Стоимость хэтчбека пока не известна. Ожидается, что серийные версии седана и пятидверной версии Fiesta будут представлены в течение ближайших двух лет.