Круглый стол в Институте Горшенина

10 сентября (среда) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«КАК УКРАИНЕ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ? Энергетический аспект»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Какова реальная ситуация с энергоресурсами в Украине накануне зимы 2014-2015?

2. Украино-российские взаимоотношения в энергетической сфере: пройдена ли точка невозврата?

3. Есть ли реальная замена российскому газу на ближайшую зиму? Реверс? Отечественный газ? Атомная энергия? Другие источники?

4. Может ли отечественная электроэнергетика стать альтернативой импортируемому газу?

5. Что ждать от зимы простым украинцам? Чем запасаться?

Участники круглого стола:

1. АЛЕКСЕЙ КУЧЕРЕНКО, министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 гг.

2. МИХАИЛ ВОЛЫНЕЦ, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины

3. ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСКИЙ, независимый эксперт по вопросам энергетики

4. ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

5. БОГДАН СОКОЛОВСКИЙ, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности в 2008-2010 гг.

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)