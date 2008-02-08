Столкнулись ВАЗ и КамАЗ: четверо погибших

В Херсонской области на 29 км автодороги Херсон - Новая Каховка - Геническ в районе села Тягинка в ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21104 и КамАЗ погибли четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, погибшие – водитель и пассажиры ВАЗа: мужчины 48 и 21 года, 38-летняя женщина и 10-летний мальчик – жители села Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области.