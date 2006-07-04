ИТАР-ТАСС ворует сообщения УНИАН?

Просматривая утром новости, заметила странную вещь. Вчера вечером УНИАН передал эксклюзивное интервью с послом России в Украине Черномырдиным. А сегодня утром это же интервью – слово в слово – передало российское информагентство ИТАР-ТАСС как свое собственное, и даже автор указан – Михаил Мельник. Я провела маленькое «журналистское расследование» (я тележурналистка, и мне важен первоисточник – на кого я должна ссылаться в передаче) и узнала, что никаких интервью для широкого круга прессы господин посол не давал. Он был на приеме в белорусском посольстве, посвященном празднику независимости Беларуси, и беседовал там только с корреспондентом УНИАН с глазу на глаз. ИТАР-ТАСС посредством какого-то Мельника просто своровало информацию. Привожу сообщения УНИАН и ИТАР-ТАСС дословно.

УНИАН, 03.07.2006, 20:05:26

Черномырдин называет «глупостью» мнения экспертов о причастности России к действиям Партии регионов в ВР

Киев. 3 июля. УНИАН. Чрезвычайный и полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН называет «глупостью» мнения экспертов о причастности России к действиям Партии регионов в Верховной Раде.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН .

«Это глупость. При чем здесь «регионы» и Россия», - сказал посол. По его словам, «Партия регионов и ЯНУКОВИЧ – солидные люди. Решайте внутренние вопросы сами, и не надо впутывать сюда Россию. Кто будет – с тем и будем работать». «Какие вам нужны еще слова и как вас можно в этом убедить?», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Посол Росси в Украине еще раз подчеркнул, что визит российского Президента Владимира ПУТИНА в Украину состоится только после окончательного формирования состава властных структур.

Как сообщал УНИАН, сегодня в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако на круглый стол не явился лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По мнению главного аналитика “Нашей Украины” Анатолия ЛУЦЕНКО, «то, что Партия регионов за ночь изменила свои позиции, касающиеся проведения круглого стола, а также выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, является свидетельством того, что “регионалы” не избавились от внешних влияний". «Сейчас они являются исполнителями дестабилизационного сценария в Украине, который выгоден в первую очередь России», - сказала эксперт.

ИТАР-ТАСС, 04.07.2006,10.53

Черномырдин назвал глупостью утверждение о причастности России к действиям Партии регионов в парламенте Украины КИЕВ, 4 июля. /Корр.ИТАР-ТАСС Михаил Мельник/. Посол России на Украине

Виктор Черномырдин называет глупостью утверждения экспертов пропрезидентского блока "Наша Украина" о причастности России к действиям Партии регионов Виктора Януковича в Верховной Раде /парламенте/ Украины.

"Это глупость. Причем здесь "регионалы" и Россия?" - сказал посол сегодня в беседе с журналистами. По его словам, "Партия регионов и Янукович - солидные люди. Решайте внутренние вопросы сами, и не надо впутывать сюда Россию. Кто будет - с тем и будем работать, - подчеркнул Черномырдин. - Какие вам нужны еще слова, и как вас можно в этом убедить?"

Депутаты от Партии регионов, которая имеет в парламенте 186 мест из 450, блокирует заседания Рады с 27 июня, протестуя против предложенного в нарушение законодательства пакетного голосования по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера.

Сегодня ожидается заседание согласительного совета фракций с участием президента Виктора Ющенко для поиска путей выхода из создавшейся кризисной ситуации. Договоренность о проведении совета была достигнута накануне между Виктором Януковичем и главой государства.

Илона Вышинская, г. Киев