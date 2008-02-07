Луценко обещает перевести на контрактную основу всех сотрудников ГАИ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает перевести на контрактную основу всех сотрудников Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил вчера, отвечая на вопрос журналистов во время «горячей линии» в газете «Комсомольская правда».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, МВД намерен заключить соглашения с работниками ГАИ непосредственно на контрактной основе.

Как отметил министр, пока такой пробный вариант будет касаться элитного подразделения ГАИ МВД Украины «Кобра». В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, в частности в Киеве, для наблюдения за действиями сотрудников ГАИ, а в дальнейшем и в других регионах Украины, будут установлены камеры внешнего наблюдения. Чтобы МВД видело «передвижение сотрудников ГАИ», - сказал министр.