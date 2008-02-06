Иномарки после вступления Украины в ВТО существенно не подешевеют

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) не ожидает существенного снижения цен на импортные автомобили после вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент ВААИД Станислав ЩЕРБИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Ожидать существенного снижения цен на автомобили не следует", - отметил он.

По его словам, ВААИД ожидает, что после вступления Украины в ВТО ставки импортных пошлин на автомобили будут снижены с 25% до 10%. Однако, отметил С.ЩЕРБИНА, "автопроизводители внимательно следят за всеми рынками и странами" и регулируют ценовую политику, чтобы не было резких "перекосов" цен на автомобили в разных странах.

Также он отметил, что после присоединения Украины к ВТО на европейском автомобильном рынке усилится конкуренция среди автопроизводителей, а в Украине снизится количество "серых" автоимпортеров.

Как сообщал УНИАН, согласно условиям вступления Украины в ВТО, после присоединения к этой организации пошлины на импортные автомобили будут снижены с действующих сегодня 25% - до 10%.

Напомним, что сегодня 5 февраля Генеральный совет ВТО на своем заседании в Женеве одобрил вступление Украины в ВТО.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров была создана 19 мая 1999 года и является общественной организацией и объединяет 83 легальных импортеров и дилеров ведущих мировых автопроизводителей.