Абрамович купил автомобильный номер Папы Римского

Чукотский губернатор Роман Абрамович приобрел номерной знак, который был установлен на автомобиль Папы Римского, сообщает Mirror.co.uk. За номерной знак Папы Абрамович заплатил 285 тысяч английских фунтов (более полумиллиона долларов).

Автомобильный номер, который приобрел губернатор Чукотки, был установлен на автомобиль Папы Римского Иоанна Павла II во время его визита в Ирландию в 1979 году. Пока не сообщается, как владелец футбольного клуба "Челси" намерен поступить со своей покупкой.

Лента.ру